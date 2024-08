Yam Haus retorna com o introspectivo single "Color You In" O trio Yam Haus continua a se firmar no estrelato do rock indie com sua faixa mais introspectiva até agora, “Color You In” Cartão de Visita|Do R7 08/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h36 ) ‌



Escute aqui

O trio Yam Haus continua a se firmar no estrelato do rock indie com sua faixa mais introspectiva até agora, “Color You In”. Esse novo single, que teve sua estreia no programa The Current, da Minnesota Public Radio, mergulha profundamente no anseio e no desejo do romance. Isso fica evidente no videoclipe de apoio, no qual esboços da banda ganham vida. Os fãs podem ouvir a nova música AQUI

Assista ao videoclipe de “Color You In” AQUI.

“’Color You In’ é uma música sobre atração em todas as suas formas. A atração pode ser uma experiência tão visceral. Seja romântica ou platônica, ela pode agarrar você. Há algo tão intenso no desejo de estar perto de alguém, de fazer com que essa pessoa se sinta completa ou de ser completada por sua presença. Cuidar dela e ser cuidado por ela. É como um fogo. É tão bonito, mas também pode nos machucar. Se não tomarmos cuidado, podemos nos queimar quando chegamos tão perto. ‘Color You In’ é uma música sobre esse sentimento que você tem quando está sendo puxado para dentro.”

Enquanto a Yam Haus continua a trilhar seu caminho no setor musical, o trio permanece firme em seu compromisso de encontrar força na emoção e quebrar estigmas em vários tópicos difíceis. Aventurando-se no restante de 2024 e além, sua mensagem permanece clara: vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim uma fonte de força e conexão.

Tendo dividido o palco com artistas como The Killers, Flaming Lips, Death Cab for Cutie, Blue October e Bishop Briggs, Yam Haus se estabeleceu como uma força a ser reconhecida no reino do rock alternativo indie. Sua dedicação ao palco e a conexão genuína com o público brilham em sua impressionante história de mais de 100 shows até o momento, metade dos quais foram realizados apenas no ano passado.

Com mais de 22 milhões de streams em todo o seu catálogo, a Yam Haus continua a cativar o público em todo o mundo com seu lirismo honesto e narrativas autênticas. Seu mais recente EP, Stupid and Famous, repleto de energia contagiante e ressonância genuína, consolidou sua reputação como uma banda que não tem medo de revelar sua alma por meio da música.

Fique atento para mais músicas de Yam Haus em breve.

