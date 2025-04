Zara Larsson inicia uma nova era ousada com o single e clipe "Pretty Ugly" Novo álbum chega ainda este ano Cartão de Visita|Do R7 25/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h00 ) twitter

Novo álbum chega ainda este ano

OUÇA AQUI e ASSISTA AQUI

Hoje, a estrela pop Zara Larsson abre com tudo as portas de sua nova e ousada era com “Pretty Ugly”. O single com pegada eletro e o videoclipe gloriosamente caótico mergulham de cabeça na ideia de que — como Zara canta — “às vezes uma garota não quer ser bem-comportada”. Ouça AQUI e assista AQUI, via Sony Music.

A nova faixa chega antes do quarto álbum internacional de Zara — previsto para este ano — e após o anúncio de que ela se apresentará em arenas pela América do Norte nos meses de agosto e setembro como atração de abertura da turnê Miss Possessive Tour, de Tate McRae.

“Pretty Ugly” foi escrita por Zara em parceria com MNEK, Helena Gao e Margo Wildman, e produzida por Margo XS e MNEK. A música parece feita sob medida para transformar pistas em verdadeiras pistas de mosh pit. Com elementos de electro pop e teclados inspirados no house dos anos 90, os versos cheios de atitude explodem em um refrão ousado e contagiante: “Você já viu uma garota bonita ficar feia assim? / Bagunçada assim? / Perdendo o controle?” É um abraço aberto ao “mau” comportamento, resumido na linha, “Fuck the ladylike, more like crazy-like.”

O videoclipe de “Pretty Ugly”, dirigido por Charlotte Rutherford (PinkPanthress, Charli XCX, Ashnikko) e coreografado por Zoi Tatopoulos (FKA Twigz), dá vida a essa energia selvagem enquanto Zara chega descalça em uma VW retrô em um campo aberto cheio de mulheres se alongando. Quando ela aciona um interruptor em uma enorme parede de alto-falantes, o grave a joga para trás e ela se levanta em formação com as garotas — mas a coreografia firme de líder de torcida logo se transforma em algo muito mais feroz, selvagem e coberto de lama, enquanto a chuva cai e o caos toma conta.

No ano passado, ela lançou seu aclamado álbum VENUS — uma poderosa vitrine de seu som elevado, estilo eclético e visão unificadora. Sem contar que seu single “Symphony” com Clean Bandit ressurgiu na cultura com um momento de meme estrondoso, ajudando o videoclipe a alcançar mais de 1,3 bilhão de visualizações, enquanto a música liderou o TikTok Billboard por várias semanas. É um sinal, então, que o tão aguardado novo trabalho de Zara canaliza a popstar em sua forma mais autêntica e sem filtros. O álbum representa sua verdadeira essência, capturando um raio em uma garrafa de um jeito que só ela consegue. “Pretty Ugly”, portanto, é completamente inegável, enquanto Zara olha para o futuro, abrindo com força e coragem o capítulo mais empolgante de sua carreira como um verdadeiro estopim.

