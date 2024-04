Zara Larsson lança novo álbum "VENUS" Disponível também o videoclipe oficial do single "You Love Who You Love"

Créditos: Paul Edward

CONFIRA: https://zaralarsson.lnk.to/VENUS

Hoje, a poderosa estrela pop global multiplatina Zara Larsson lança seu novo álbum de estúdio VENUS.

Junto com o novo álbum, hoje Zara Larsson compartilhou o eletrizante videoclipe oficial da nova música "You Love Who You Love". O vídeo foi notavelmente co-dirigido pela própria Zara e Viivi Huska. No clipe, Zara estrela como proprietária de uma casa de penhores onde você pode trocar o ouro do seu ex por dinheiro, enquanto apoia uma amiga a superar um término.

Ontem, Zara Larsson fez a estreia na TV dos EUA da performance de "You Love Who You Love" no Good Morning America.

Com seu som elevado, estilo eclético e visão unificadora, Zara Larsson é uma das estrelas mais essenciais do pop moderno. É uma evolução que ela leva ao próximo nível em VENUS. Ela mistura o mítico e o pessoal em sua exploração sobre o amor moderno: seja canalizando o ser celestial em si mesma na faixa-título, com um parceiro ("You Love Who You Love"), família ("On My Love"), seu ofício ("End Of Time") ou consigo mesma ("Can’t Tame Her"), é o trabalho mais dinâmico e realizador de Zara até agora. O projeto foi concebido por Zara com uma equipe diversificada, cercada de colaboradores, o que se mostrou essencial para a amplitude do registro e o objetivo de representar todos os lados dela mesma. Os resultados são pura química inesperada: a tradição clássica de composição de Rick Nowels (Madonna, Lana Del Rey) combinada com as batidas maximalistas de Danja (Blackout de Britney Spears), ou o longo aliado londrino MNEK combinado com o duo sueco MTHR em "You Love Who You Love".

Completando uma década em sua carreira fonográfica, Zara Larsson dá a sensação de uma artista que só cresce em poder. Ela gerou manchetes ao redor do mundo no ano passado em um acordo pioneiro que a fez assumir o controle de todo o seu catálogo de de músicas, com VENUS sendo o primeiro lançamento em uma nova parceria entre a Sony Music e o próprio selo de Larsson, Sommer House. Celebrando as muitas nuances do amor ao possuir todos os lados de seu som e de sua arte, como Zara mesma coloca: "é um pouco confuso, mas honestamente isso é muito eu". Uma artista mainstream que vende milhões com um apelo subversivo duradouro, a vulnerabilidade de VENUS é a mais recente força de Zara Larsson: um álbum pop digno de uma deusa, mas agraciado com um toque humano.

VENUS tracklist:

Can’t Tame Her More Than This Was On My Love with David Guetta Ammunition None Of These Guys You Love Who You Love End Of Time Nothing Escape Soundtrack Venus The Healing

The Venus Tour:

2/16/24 – Manchester, UK - Manchester Academy

2/17/24 – Glasgow, UK - O2 Academy

2/18/24 – Birmingham, UK - O2 Academy

2/21/24 – London, UK - Roundhouse

2/24/24 – Paris, FR - Le Trianon

2/25/24 – Brussels, BE - Ancienne Belgique

2/26/24 – Amsterdam, NL - AFAS Live

2/28/24 – Berlin, DE - Verti Music Hall

3/1/24 – Cologne, DE - Palladium

3/2/24 – Milan, IT - Fabrique

3/4/24 – Zurich, CH - Komplex 457

3/6/24 – Prague, CZ - Forum

3/7/24 – Warsaw, PL - Towar

3/8/24 – Vienna, AT - Gasometer

3/16/24 – Reykjavik, IS – Laugardalshollin

6/21/24 – Dublin, IE - Fairview Park

Sobre Zara Larsson

"Uma das maiores e mais francas estrelas jovens do pop" (The Guardian), Zara Larsson provoca e impulsiona a cultura pop para frente, com hinos esclarecidos e energizados que sobem e seduzem ao mesmo tempo. A cada passo, ela continua silenciosamente fazendo história e quebrando recordes: seu álbum certificado com platina em 2017, So Good, destaca-se notavelmente como um dos álbuns de estreia com mais streams no Spotify por uma artista feminina. O crescente catálogo de Zara ostenta um sucesso atrás do outro, desde "Never Forget You", "Lush Life" e "Ain't My Fault" até a colaboração com Clean Bandit, "Symphony". Ao longo do caminho, ela recebeu prêmios e indicações que vão desde os Swedish Grammys, BRITS e MTV EMAs até mesmo figurando no palco do Prêmio Nobel da Paz. O álbum internacional de Zara de 2020, Poster Girl, apresentou sucessos como "Ruin My Life" e "Wow", e viu Zara dar mais passos em direção ao topo do pop. Lançado inteiramente durante o lockdown, o projeto ainda assim viu Zara ultrapassar limites, se apresentando virtualmente para o Roblox e hospedando um show de transmissão ao vivo em parceria com a Ikea no Dia Internacional da Mulher. Nos últimos anos, Zara Larsson foi liberada de volta para o mundo real: ela fez uma turnê europeia esgotada do Poster Girl em arenas, fez uma colaboração de sucesso com Alesso ("Words" foi nomeada pela Billboard como uma das melhores músicas de dança de 2022) antes de retornar com o novo single "Can't Tame Her". Concebida ao lado de amigos próximos como MNEK, MTHR e Danja - além de coreografia do colaborador de Beyoncé, JaQuel Knight - a faixa passou 16 semanas no top 40 do Reino Unido e captura adequadamente onde Zara Larsson está hoje: "Não pode mudá-la / Não pode culpá-la / Não pode domá-la". Ela encerrou 2023 com "End Of Time" e a inescapável colaboração de David Guetta "On My Love", enquanto também lançava um EP de inverno e um especial filmado, Honor The Light. O terceiro álbum internacional de Zara Larsson, VENUS, chega em breve, com Larsson também confirmada para fazer sua estreia como atriz no próximo filme da Netflix, 'A Part Of You', em 2024.