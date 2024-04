Zé Neto & Cristiano e Bruno César & Rodrigo se apresentam no Villa Country Com dois shows em uma mesma noite, a véspera de feriado de uma das mais tradicionais casas sertanejas da América Latina promete grandes...

Com dois shows em uma mesma noite, a véspera de feriado de uma das mais tradicionais casas sertanejas da América Latina promete grandes sucessos e muita moda boa no dia 28 de março de 2024 (quinta-feira)

O Villa Country recebe dois grandes shows na véspera do feriado do dia 28 de março de 2024 (quinta-feira): Zé Neto & Cristiano e Bruno César & Rodrigo.

Donos de grandes sucessos como “Oi Balde”, “Seu Polícia”, “Pátio do Posto”, “Um Mês e Pouco”, “Barulho do Foguete” e “Me Bloqueia”, "Largado às Traças", "Bebida na Ferida" e "Status que eu não queria",Zé Neto & Cristiano retorna mais uma vez a um dos palcos mais icônicos da música sertaneja no país. Junto com eles, em uma mesma noite, Bruno César & Rodrigo, que prometem agitar o público e tocar bastante moda boa.

Em 2023, Zé Neto & Cristiano gravaram o quinto DVD da carreira, intitulado “Escolhas” com ingressos esgotados em São Paulo. O primeiro EP de “Escolhas” já mostrou que o repertório do álbum seria um sucesso, lançado em fevereiro de 2023, somente as seis primeiras músicas lançadas atualmente somam mais de 442 milhões de streams somente no Spotify, o destaque fica com a faixa “Oi Balde”, que alcançou o Top 3 das mais tocadas na mesma plataforma de áudio, e segue dentro da Top 100 do Spotify por mais de um ano.

Em março de 2023,a dupla enfim realizaram a primeira turnê internacional na Europa, que foi adiada devido as pandemia do Covid19, percorreu cinco países, em Portugal tiveram todas as apresentações esgotadas, “Escolhas” já estava na boca do público europeu, que cantaram a couro os novos sucessos. Cautelosos em suas novas “Escolhas”, os amigos, decidiram que em junho de 2023, era a hora de compartilhar mais sete novas faixas do DVD, o segundo EP emplacou o sucesso “Um Mês e Pouco”, que alcançou mais de 4 milhões de visualizações no Youtube em menos de uma semana.

O lançamento completo do álbum aconteceu na primeira semana de Outubro, e a essa altura, o “Escolhas” já encaminhava para se tornar o álbum mais ouvido do ano. Foram cinco faixas presentes no Top 100 no Spotify Brasil durante todos os lançamentos: “Oi Balde”, “Pátio do Posto”, “Um Mês e Pouco”, “Barulho do Foguete” e “Me Bloqueia”. E não deu outra, Zé Neto & Cristiano fecharam 2023 consagrando o álbum “Escolhas” o mais executado do ano no Spotify e nas rádios de todo o país.

Após emplacarem o repertório mais ouvido de 2023, para este ano Zé Neto & Cristiano se preparam para gravar o novo DVD “Intenso”.

Já Bruno César & Rodrigo chegam mostrando todo o talento e a originalidade que já são marcas registradas da dupla. Com músicas que falam de amor, festa e superação, a dupla emocionará e animará o público presente, garantindo momentos de pura diversão e descontração.

A nova dupla acertou diversos sucessos nas rádios e plataformas do Brasil com suas composições. Após quatro anos de parceria,se uniram em 2019 com o objetivo de, desta vez, dominar os palcos, nesta época a canção “Curioso” ultrapassou os dois milhões de plays no Spotify, mas só em 2023 que as coisas começaram a mudar, quando o escritório dos seus “padrinhos musicais” Zé Neto & Cristiano, a ZNEC, passou cuidar da carreira de Bruno Cesar & Rodrigo e proporcionaram a gravação de seu primeiro DVD “Diretos Autorais”.

O projeto 100% autoral gravado neste ano (2023), marcou o retorno da dupla para a capital sertaneja. Ao todo 16 faixas estarão disponíveis em breve nas plataformas digitais, sendo duas delas com participação de Zé Neto & Cristiano e Tarcísio do Acordeon. O Vol. 1 já está disponível com cinco inéditas, duas regravações de suas composições de sucesso que alcançaram todo o Brasil por "Termina Comigo Antes" (Gusttavo Lima) e "Paradigmas" (Jorge & Mateus) e “Não causou nada”. O conceito e repertório teve um motivo especial: valorizar e reforçar a importância do trabalho de compositores do nosso país, e exaltar onde tudo começou.

Além das performances musicais impecáveis, o ambiente do Villa Country proporcionará uma experiência única aos presentes, com uma estrutura impecável e uma atmosfera acolhedora que tornará a noite ainda mais especial. O público poderá desfrutar de um espetáculo completo, que unirá música de qualidade, entretenimento e muita emoção. Será um verdadeiro encontro entre artistas e fãs, celebrando a cultura sertaneja e reafirmando a paixão que une ambos. Com certeza, ficará na memória de todos os que tiverem o privilégio de vivenciá-la.

SOBRE O VILLA COUNTRY

O maior reduto sertanejo da América Latina completou 21 anos em julho de 2023. Com um projeto visionário, o Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, o Villa Country recebe semanalmente cerca de dez mil pessoas - em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

O Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções.

SERVIÇOS: Zé Neto & Cristiano e Bruno César no Villa Country

Show: Zé Neto & Cristiano e Bruno César no Villa Country

Data: 28 de março de 2024

Abertura: 20h

Início: 01h

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista: R$ 100,00 (inteira e individual) | Camarote OldParr - R$180,00 (inteira e individual) I Camarote Brahma - R$650,00 (inteira e individual) I Camarote Bistro OldParr (inclui 5 ingressos, 1 por pessoa): R$1.200,00 I Camarote Privativo Old Parr (inclui 10 ingressos, 1 por pessoa): R$2.500,00).

Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country de quinta a domingo das 20h às 23h, nas bilheterias do Espaço Unimed, de segunda a sábado das 10h às 19h (exceto feriados) ou Online pelo site da Ticket 360 Ticket360 > Eventos > Categoria > Villa Country

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Mais informações:http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral,objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda- chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.