Zé Ramalho faz apresentação imperdível no Multiplan Hall em Ribeirão Preto Um dos shows mais aguardados do ano acontece esta semana no Multiplan Hall, no RibeirãoShopping. Cartão de Visita|Do R7 03/12/2024 - 09h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 09h28 )

Um dos shows mais aguardados do ano acontece esta semana no Multiplan Hall, no RibeirãoShopping. A voz marcante de Zé Ramalho ecoa pelos 4 cantos da casa de shows mais movimentada de Ribeirão Preto com mais uma atração de tirar o folego e arrancar muitos suspiros do público.

“Ao longo do ano, nós recebemos muitos elogios dos ribeirão-pretanos e dos amantes da música em geral que vieram de todo Brasil para acompanhar os shows que trouxemos para Ribeirão e para 2025 tem muitas novidades” conclui Romulo Scarassati, que é CEO da Tacatinta, empresa que gere o Multiplan Hall.

Zé Ramalho cantará no palco do Multiplan Hal em Ribeirão Preto vários sucessos dos mais 40 anos de carreira como Admirável Gado Novo”, “Entre a Serpente e a Estrela”, “Avohai”, “Frevo Mulher”, “Chão de Giz”. O artista é conhecido pelo estilo musical que reúne cultura nordestina, rock e da Jovem Guarda.

Mais um espetáculo imperdível no palco do Multiplan Hall, por onde passaram artistas nacionais e internacionais em 2024.

‌



Em breve divulgaremos nossa agenda para o ano que vem.

Data: 06 de dezembro de 2024

Local: Multiplan Hall, em Ribeirão Preto

Show time: 21hs

‌



Abertura das portas: 19:30hs

ingressos à venda: Na bilheteria do Multiplan Hall e no site www.ticketmaster.com.br

Evite fraudes e golpes e adquira ingressos apenas nos canais oficiais de venda do Multiplan Hall.

