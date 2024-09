Zé Vaqueiro apresenta novo EP "Ser Tão Eu" em PodShow com apresentação de Hugo Gloss O evento fechado aconteceu em São Paulo e será transmitido em live no Youtube, nesta terça-feira, 03 de setembro, às 20h Cartão de Visita|Do R7 03/09/2024 - 23h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 23h21 ) ‌



O evento fechado aconteceu em São Paulo e será transmitido em live no Youtube, nesta terça-feira, 03 de setembro, às 20h

YouTube Zé Vaqueiro:

https://www.youtube.com/ channel/UCF1QpivnnDnbM85kPbR- sWA

Ser Tão Eu Parte 2:

https://smb.lnk.to/ SerTaoEuParte2

O DVD “Ser Tão Eu” do príncipe do forró, Zé Vaqueiro, tem sido marcante por diversos fatores. É seu primeiro registro audiovisual ao vivo; foi gravado em Recife; o hit “Maravilhosa” conquistou o TOP 1 no Spotify e já acumula mais de 70 milhões de execuções nas plataformas digitais; “Baby”, com Manu Bahtidão, também se destaca com mais de 25 milhões de plays nas plataformas; sua agenda durante o período de São João foi uma das mais concorridas, sendo destaque por onde passou; e a coletânea de músicas lançadas para celebrar a data foi considerada um sucesso, performando muito bem nas plataformas digitais. Com tantos argumentos, já se pode dizer que o projeto é um marco na carreira do artista.

‌



Visando promover e celebrar esse sucesso, o cantor apresenta o novo EP em um formato inédito de transmissão, buscando inovar dentro do YouTube, com o “PodShow do Ser Tão Eu”, um talk show comandado por Hugo Gloss. A exibição acontece nesta terça-feira, 03 de setembro, às 20h, no YouTube oficial de Zé Vaqueiro.

Essa novidade chega para lançar a segunda fase do projeto “Ser Tão Eu”, entregando para os fãs mais do que as músicas, mas ressaltando a importância em mostrar mais do Zé Vaqueiro, das suas histórias, intimidade e curiosidades de cada canção. Dividida em alguns momentos, Hugo Gloss e Zé Vaqueiro vão passear pela trajetória do artista. Entre uma conversa e outra, o cantor apresenta grandes sucessos de sua carreira, como “Coladin”, “Tenho Medo”, “Meu Mel”, “Baby”, “Maravilhosa”, além de novidades do projeto atual.

‌



A gravação foi realizada em um evento fechado na cidade de São Paulo, em que Zé Vaqueiro subiu ao palco com sua banda e performou, ao vivo, para uma plateia de fãs e convidados. O PodShow será um marco na divulgação do DVD "Ser Tão Eu", que vem conquistando o público com sua autenticidade, emoção e o inconfundível ritmo do forró.

Sobre “Ser tão eu”