Zeeba se prepara para sua apresentação hoje (6) no jogo da NFL no Brasil

O cantor e compositor Zeeba esteve na tarde desta sexta-feira (06) ensaiando na Neo Química Arena para sua apresentação no histórico primeiro jogo da National Football League (NFL) no Brasil. O artista, conhecido por sua dupla nacionalidade brasileira e norte-americana, será o responsável por cantar o Hino Nacional dos Estados Unidos no evento.

A partida acontece na noite desta sexta-feira (06) e marca o início da temporada regular de 2024 com um confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

Famoso por sua voz cativante e presença marcante em sucessos globais, o músico traz uma conexão única entre as culturas norte-americana e brasileira. “Foi muito legal a passagem de som, quando eu pisei no gramado me senti nervoso, mas estou muito empolgado e feliz de estar fazendo parte desse evento tão lindo”, comenta Zeeba.

“Estou ansioso para a hora do hino, vou cantar o americano, depois a Luísa vai fazer o brasileiro, tá lindo também, ela preparou uma coisa muito bonita pra hoje, então, estou animado e ansioso para que chegue logo esse momento”, completa o artista.

Zeeba se junta a um line up que inclui Anitta, atração principal do show do intervalo, Luísa Sonza, que cantará o Hino Nacional Brasileiro, e CAROLA, que aquecerá o público com sua música eletrônica antes do jogo.

O jogo será transmitido ao vivo para todo o Brasil por canais como RedeTV!, ESPN Brasil, CazéTV e NFL Game Pass na DAZN.

Acompanhe o Zeeba nas redes sociais:

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ zeeba/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/ artist/7qPLO2XOUaRrRxkvLZ3AEK? si=b0-6K5BASeSBjdGRjOC_Xw

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ zeebaoficial

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@zeeba? _t=8ZqecmcW7XB&_r=1