Zélia Duncan apresenta temporada de shows inéditos no Blue Note Rio A cantora criou o "Lado Z" especialmente para se apresentar na casa; o setlist das apresentações será marcado por músicas de várias... Cartão de Visita|Do R7 17/11/2024 - 03h27 (Atualizado em 17/11/2024 - 03h27 )

A cantora criou o “Lado Z” especialmente para se apresentar na casa; o setlist das apresentações será marcado por músicas de várias fases de sua carreira

Após lotar o Blue Note SP, a cantora Zélia Duncan chega ao Rio para uma temporada de shows no Blue Note. A artista criou o show “Lado Z” especial para a casa com quatro shows nos dias 22/11, 29/11, 06/12 e 13/12. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no Eventim.

Como em uma reunião de amigos que se juntam para ouvir música, Zélia concebeu um show aproveitando o jeito intimista das casas, com sua banda completa. Serão shows diferentes do que a artista está acostumada a fazer e neles ela pretende contar histórias de sua trajetória permeadas por músicas de várias fases de sua carreira, entre composições próprias, canções de seu repertório afetivo, alguns hits de sucesso e até mesmo músicas que cantava antes de começar a gravar.

A artista estará acompanhada por sua banda formada por Ézio Filho (direção musical e baixo), Webster Santos (violão, guitarras e cavaco), Léo Brandão (teclado e acordeon), Christiano Galvão (bateria), além de Senhorita Paola e Luanah Jones (vocais).

‌



SERVIÇO ZÉLIA DUNCAN NO RIO DE JANEIRO

Evento: Zélia Duncan no show Lado Z

‌



Data: 22/11, 29/11, 06/12 e 13/12

Horário: 20h e 22h30

‌



Local: Blue Note Rio (Av. Atlântica, 1910 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ)

Atrações: Zélia Duncan

Ingressos: Link

Informações: Link

SOBRE O BLUE NOTE RIO

O Blue Note Rio ocupa um espaço com aproximadamente 700 m², sendo dividido em três ambientes: Calçadão, na área externa, em pleno calçadão de Copacabana, com capacidade para 110 lugares; Piano Bar, no primeiro piso, com 140 lugares; Palco, no segundo andar, com capacidade para 200 pessoas, espaço onde acontecem os shows e também conta com uma varanda. No Calçadão e no Piano Bar os clientes podem jantar, ouvir música ambiente e usufruir dos espaços sem a necessidade de pagar ingresso.

A franquia chegou ao Brasil através do empresário Luiz Calainho. No time de patrocinadores estão as cervejarias Heineken e Blue Moon, o Hotel Fairmont, além do patrocínio master da Porto Bank.

A MARCA BLUE NOTE

Inaugurado em 1981 em Nova York pelo proprietário e fundador Danny Bensusan, o Blue Note possui filiais no Havaí, Califórnia, Japão (Tóquio), Itália (Milão) e China (Pequim e Xangai). A noite de estreia, em 30 de setembro, contou com o Nat Adderley Quintet. Logo, o lugar se estabeleceu como a principal casa de shows da cidade, já tendo recebido nomes como Ray Charles, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Lionel Hampton, Oscar Peterson, Chick Corea, Keith Jarrett e muitos outros.