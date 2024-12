Ziza Fernandes celebra 30 anos de carreira com documentário e regravação de seu primeiro álbum O filme “Mais” contará sobre a trajetória de Ziza Fernandes, e estará disponível nos cinemas da Cinemark em dezembro, enquanto o álbum... Cartão de Visita|Do R7 04/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O filme “Mais” contará sobre a trajetória de Ziza Fernandes, e estará disponível nos cinemas da Cinemark em dezembro, enquanto o álbum estará disponível nas plataformas via ONErpm

A cantora e compositora Ziza Fernandes lança, no dia 2 de dezembro, seu mais novo álbum “Mais Que Os Pássaros”, que vem acompanhado de um documentário, intitulado “Mais”. O disco e o filme exploram e celebram sua carreira de mais de 30 anos, marcada por inúmeros momentos de destaque.

Ouça “Mais”.

O álbum é uma regravação do primeiro disco de Ziza Fernandes, gravado no primeiro teatro onde ela se apresentou - o Teatro Paiol, em Curitiba. Enquanto isso, o filme mostra o que aconteceu na trajetória de Ziza entre o lançamento do primeiro álbum até hoje em dia, revelando seu caminho para se tornar um dos maiores nomes da música religiosa brasileira.

‌



“Mais” passará nos cinemas da rede Cinemark entre os dias 9 e 10 de dezembro, mesclando relatos e histórias pessoais, com performances ao vivo do show do álbum “Mais Que Os Pássaros”. Com cenas gravadas na Itália, França, Alemanha, o filme narra a carreira de Ziza Fernandes, se aprofundando em momentos importantes, tanto pessoais quanto profissionais.

“Poder celebrar os 30 anos do meu primeiro álbum, num trabalho registrado em um momento muito especial da minha vida, no teatro Paiol, em Curitiba, uma das primeiras cidades que me recebeu, onde tudo começou e onde meu coração quer se conectar com cada um de vocês através do filme ‘Mais’”, comenta Ziza sobre seu novo lançamento.

‌



Conhecida mundialmente por sua presença musical, Ziza é uma das únicas artistas a trabalhar pessoalmente com o Papa Francisco, realizando a direção musical geral dos Atos Centrais da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, um dos maiores projetos de jovens no mundo. Além de ser uma das únicas cantoras, tanto religiosas quanto seculares, a cantar no topo da Torre Eiffel, a convite do francês Grégory Turpin.

Ziza Fernandes também é mestra em psicologia, musicoterapeuta, logoterapeuta e especializanda em arte sacra, cantora, compositora, professora e escritora. Durante seus estudos, a artista se especializou em educação utilizando a música como ferramenta e atua neste universo além de sua carreira musical.

‌



Antes do lançamento do filme e álbum completos, a artista já lançou o single “Com Tua Mão”, parceria com Davidson Silva. Composição de Nicodemos Costa, “Com Tua Mão” já é um clássico da música católica, e agora vem nas vozes desses dois artistas marcantes da história desse gênero musical.

Assista “Mais”.

Sobre Ziza Fernandes: Ziza Fernandes é mestra em psicologia, musicoterapeuta, logoterapeuta e especializanda em arte sacra, cantora, compositora, professora e escritora. Nascida no interior do Paraná, em 30 anos de carreira lançou dezenas álbuns nacionais e internacionais, livros, DVDs e cursos. Mestra pela UCP - Petrópolis, está à frente da Oficina Viva Produções há 22 anos, projeto cujo objetivo se cumpre ao levar qualidade e sentido de vida às pessoas através da arte e formação humana, de onde nasce o selo Oficina Viva Music.

Como experiência, Ziza carrega feitos como a direção musical da JMJ 2013 com Papa Francisco, no Rio de Janeiro, shows no Brasil e exterior, álbuns em português, francês, italiano, inglês e espanhol. Em 2021, a artista iniciou as celebrações de seus 30 anos de carreira com o álbum “Ziza Fernandes canta Martín Valverde - piano e voz”; em 2022 seguiu com o projeto autoral “Tempus”, seguido pelo projeto autoral e atemporal, “Tempus Fugit” e com o álbum “Coração Errante”, em 2024.

Instagram.