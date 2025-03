Fãs se revoltam após cerimônia do Oscar não mencionar atriz de ‘Buffy’ que morreu aos 39 anos Evento também se esqueceu de outros profissionais do cinema que morreram no ano passado Cinema|Do Estadão Conteúdo 03/03/2025 - 14h33 (Atualizado em 03/03/2025 - 14h33 ) twitter

A atriz Michelle Trachtenberg morreu no final de fevereiro Reprodução/Michelle Trachtenberg - 15.02.2025

Michelle Trachtenberg não foi lembrada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no segmento In Memoriam do Oscar 2025. A atriz, conhecida por seus trabalhos em Gossip Girl e Buffy: A Caça-Vampiros, morreu na quarta-feira, 26, aos 39 anos.

A ausência da homenagem causou revolta entre os fãs e internautas. Apesar de algumas pessoas justificarem que a organização do evento pode não ter tido tempo de incluir a homenagem, outros apontaram que Gene Hackman, que teve o corpo encontrado no mesmo dia em que a morte de Michelle foi divulgada foi mencionado.

Nas redes sociais, usuários expressaram seu descontentamento com o posicionamento do Oscar.“

Michelle Trachtenberg não ser mencionada na seção de In Memorian do Oscar é perturbador, você é e vai continuar sendo tão amada e admirada, Michelle”, escreveu um internauta. “É vergonhoso que o Oscar não tenha incluído Michelle Trachtenberg em sua montagem In Memorian de todos os atores e atrizes que faleceram no ano”, concordou outro.

Outros nomes que ficaram de fora da homenagem foram o brasileiro Cacá Diegues, Shannen Doherty, Alain Delon, Bernard Hill e Tony Todd.