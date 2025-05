5 doramas sobre esportes que você precisa assistir Incluindo nomes como Park Seo Joon e Im Siwan, essas histórias unem paixão, superação e muito romance no mundo esportivo O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries|Do R7 03/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 17h00 ) twitter

Dorama (Foto: Viki) Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries

Os doramas sul-coreanos não são só sobre romance e dramas familiares. Muitas produções também mergulham no universo dos esportes, trazendo histórias de superação, amizade, competição e, claro, amor. Com o lançamento de Good Boy, novo drama esportivo estrelado por Park Bo Gum e Kim So Hyun que estreia dia 31 de maio no Prime Video, os doramas com essa temática voltaram com tudo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries e descubra quais são os 5 doramas imperdíveis que você precisa assistir!

