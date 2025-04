“Adolescência” faz história na Netflix e entra para o Top 3 das séries em inglês mais assistidas de todos os tempos Com narrativa intensa e técnica inovadora, minissérie britânica conquista mais de 124 milhões de visualizações e desbanca sucessos... Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries|Do R7 21/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/04/2025 - 11h06 ) twitter

Adolescência (Foto: Reprodução)

Adolescência não é apenas uma das séries mais comentadas de 2025 — é agora, oficialmente, uma das mais assistidas da história da Netflix. Com 124,2 milhões de visualizações, a minissérie britânica entrou para o Top 3 das séries em inglês mais vistas de todos os tempos na plataforma, ultrapassando Dahmer: Um Canibal Americano (115,6 milhões). No ranking geral, ela fica atrás apenas de dois pesos-pesados do streaming: Stranger Things – Temporada 4 (140,7 milhões) e Wandinha – Temporada 1 (252,1 milhões).

