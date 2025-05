Conheça 5 doramas com amores sobrenaturais Veja 5 doramas imperdíveis com histórias de amor sobrenaturais, como "Amor Entre Fada e Demônio" e "Mulher Forte, Do Bong Soon" O... Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries|Do R7 03/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dorama (Foto: Viki) Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries

Nem todo amor vem de um encontro casual ou de um destino comum. Alguns nascem de situações inusitadas — como uma troca de corpos ou habilidades paranormais. Pensando nisso, selecionamos cinco doramas que exploram romances com toques sobrenaturais, envolvendo desde seres celestiais até personagens com poderes únicos. Entre os títulos está o popular C-drama “Amor Entre Fada e Demônio”, protagonizado por Dylan Wang e Esther Yu, que narra o relacionamento entre duas entidades mágicas que trocam de corpo e, no processo de tentar reverter isso, acabam se apaixonando.

Para descobrir mais sobre esses romances sobrenaturais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries:

Estreias de maio: veja os filmes mais aguardados do mês

6 filmes baseados em fatos reais para assistir na Netflix em 2025

Wandinha ganha teaser da 2ª temporada com mistério, caos e novos rostos no elenco!