Descubra os vinhos que harmonizam com os indicados ao Oscar 2024

No próximo domingo (10/03), os apaixonados por filmes se reunirão para ver a aguardada cerimônia do Oscar 2024. Enquanto alguns já se preparam para torcer pelos seus favoritos entre os indicados, outros ainda têm filmes para assistir e definir suas preferências. Para complementar a experiência cinematográfica, Thamirys Schneider, sommelière da Wine, o maior clube de assinatura de vinhos do mundo, selecionou rótulos cujas características combinam com os filmes favoritos do ano.

