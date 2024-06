Netflix é criticada por suposto uso de inteligência artificial em documentário A Netflix lançou recentemente o documentário 'O que Jennifer fez?', alcançando 78% de relevância do público no Brasil. A trama remonta...

A Netflix lançou recentemente o documentário 'O que Jennifer fez?', alcançando 78% de relevância do público no Brasil. A trama remonta uma investigação real que levou à prisão de Jennifer Pan em 2010. A popularidade sobre o documentário no Brasil se dá por possíveis controvérsias com uso de Inteligência Artificial e similaridades com o caso de Suzane Von Richtofen.

