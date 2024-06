Tainá Müller revela desafio em deixar personagem de ‘Bom dia, Veronica’ Foquinha recebeu a atriz Tainá Müller no novo episódio do Foquinha Entrevista, videocast coproduzido com a Farra, que foi ao ar nesta...

Alto contraste

A+

A-

IMG_3488

Foquinha recebeu a atriz Tainá Müller no novo episódio do Foquinha Entrevista, videocast coproduzido com a Farra, que foi ao ar nesta quinta-feira (29) no canal do YouTube. A artista e jornalista vive Verônica Torres, protagonista do sucesso da Netflix “Bom Dia, Verônica”, que está na terceira e última temporada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes & Séries - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Filmes & Séries - Feed TV



• Confira o romance LGBT que vem fazendo sucesso entre o público

• Comediante apanha no palco após piada sexual com bebê de 3 meses

• Ator de ’13 Reasons Why’ explica o motivo de ter abandonado atuação; descubra



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.