Filme japonês ‘Família’, com participação de atores brasileiros, tem exibição seguida de debate em SP Longa tem mensagem de força e superação Cinema|Do R7 12/08/2024 - 14h24 (Atualizado em 12/08/2024 - 15h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filme 'Família' tem pré-estreia em SP Divulgação

A pré-estreia de Família acontece nesta terça-feira (13), às 19h, no Cinesystem Frei Caneca, no shopping Frei Caneca, em São Paulo. O filme conta com a presença de atores brasileiros e, após a exibição, haverá um debate com a participação da psicanalista Vera Iaconelli e de Nelson Sato, da produtora Sato Company.

Protagonizado por Koji Yakusho (de Dias Perfeitos) e dirigido por Izuru Narushima, Família traz para as telas a história do artesão Seiji Kamiya, que vive sozinho após a morte de sua mulher.

O público acompanha a relação de Kamiya com seu filho Manabu (Ryo Yoshizawa), que trabalhava na Argélia, mas retorna ao Japão. Pai e filho conhecem o jovem Marcos (Lucas Segae), um brasileiro que mora no país e sofre um acidente ao fugir de uma gangue.