Novo filme de 007 já está 'começando', diz produtora Amazon MGM promete visão inovadora para o próximo capítulo de James Bond, que está em desenvolvimento em Londres Cinema|Do R7 03/04/2025 - 09h15 (Atualizado em 03/04/2025 - 09h15 )

Daniel Craig em '007 - Sem tempo para morrer' (2021) Divulgação/Eon Productions

O próximo capítulo da saga de James Bond já está em andamento, segundo a Amazon MGM, nova dona da franquia. Ainda sem revelar quem será o próximo 007, a produtora anunciou que está trabalhando em Londres para trazer uma visão “fresca” e “exótica” ao icônico espião britânico.

A novidade foi destaque durante a CinemaCon, em Las Vegas, na noite de quarta-feira (2), onde a Amazon MGM fez sua primeira grande aparição desde a aquisição do controle criativo da franquia.

Apesar da alta expectativa, o evento trouxe poucas novidades concretas sobre Bond. Em uma apresentação de quase duas horas, com estrelas como Ben Affleck, Ryan Gosling e Chris Pratt, o espião foi apenas mencionado de passagem, segundo a BBC.

Os executivos Courtenay Valenti e Sue Kroll, da Amazon MGM, confirmaram que os produtores Amy Pascal e David Heyman – nomes por trás de sucessos como “Homem-Aranha” e “Harry Potter” – estão em Londres iniciando os trabalhos.

“Eles estão começando e não puderam estar aqui esta noite, mas queríamos agradecê-los por formar uma parceria incrível”, disseram. “Estamos comprometidos em honrar o legado desse personagem icônico enquanto trazemos um novo capítulo exótico e inovador para o público”.

A aquisição da franquia pela Amazon, anunciada em fevereiro deste ano, marcou uma mudança histórica. A empresa assumiu o controle criativo após um acordo com os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, que controlavam os filmes desde 1962 e permanecem como coproprietários. O negócio, avaliado em cerca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,68 milhões), surpreendeu fãs e a indústria.

Entre os rumores, o jornal britânico The Sun sugere que o próximo filme pode apresentar o James Bond mais jovem da história, ambientado nas décadas de 1950 e 1960, com um ator na casa dos 20 anos.

A ideia seria explorar a origem do espião, especialmente após a morte de Daniel Craig em “007 - Sem Tempo para Morrer” (2021), que ainda ressoa entre os fãs. A busca por um novo Bond envolve nomes como Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e James Norton.

Mike Hopkins, chefe do estúdio e da Prime Video, disse na CinemaCon que a produtora planeja lançar 15 filmes, sobre temas variados, por ano até 2027, com 14 já prontos para 2026. “Isso demonstra nossa crença no futuro do mercado cinematográfico”, declarou, segundo a BBC.