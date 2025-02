007 | Antes de venda para a Amazon, produtores tiveram reunião com Aaron Taylor-Johnson Ator é um dos cotados para assumir a franquia O post 007 | Antes de venda para a Amazon, produtores tiveram reunião com Aaron Taylor... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 21h26 ) twitter

De acordo com relatório do Deadline, antes de concordarem com a venda da franquia de James Bond para a Amazon MGM Studios (em um acordo estimado em US$ 1 bilhão), os produtores originais, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, se reuniram com alguns atores.

Para saber mais sobre essa intrigante reunião e o futuro da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

