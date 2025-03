007 | Christopher Nolan é o favorito para dirigir novo filme, afirma site Cineasta vencedor do Oscar deve receber um convite da Amazon MGM Studios O post 007 | Christopher Nolan é o favorito para dirigir novo... O Vício|Do R7 05/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 22h45 ) twitter

Nolan e 007

De acordo com relatório do TheWrap, Christopher Nolan, vencedor do Oscar por Oppenheimer, permanece sendo a principal escolha para comandar a próxima iteração de 007, franquia agora sob comando da Amazon MGM Studios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema

