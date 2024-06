A incrível recriação da guitarra do Spider-Punk para a turnê ao vivo A guitarra do Spider-Punk, presente no universo de "Através do Aranhaverso", foi recriada com maestria para a turnê ao vivo. A representação...

Spider-Punk no Aranhaverso

A guitarra do Spider-Punk, presente no universo de "Através do Aranhaverso", foi recriada com maestria para a turnê ao vivo. A representação fiel do instrumento icônico promete encantar os fãs durante as apresentações.

