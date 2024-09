A nova jornada do Coringa: críticas divididas Sequência está dividindo os críticos O post Coringa 2 tem aprovação mista no Metacritic apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 04/09/2024 - 21h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 21h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Coringa 2, a tão aguardada sequência do aclamado filme de 2019, já está disponível no Metacritic e, como esperado, as opiniões estão divididas. O filme, que traz de volta Joaquin Phoenix no papel principal, recebeu uma aprovação mista, refletindo a expectativa e a recepção do público e da crítica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Coringa 2 tem aprovação mista no Metacritic

• Coringa: Delírio a Dois chega ao Rotten como “tomate podre”

• Sorria 2 recebe classificação indicativa