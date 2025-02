A Odisseia | Clássico que inspirou novo filme de Christopher Nolan já foi adaptado em Os Simpsons Se você viu a série animada, provavelmente já conhece parte da obra original, mesmo sem lê-la O post A Odisseia | Clássico que inspirou... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h47 ) twitter

A notícia de que Christopher Nolan adaptará o épico grego A Odisseia para os cinemas gerou grande expectativa. No entanto, fãs de cultura pop mais atentos podem se lembrar que a obra-prima de Homero já foi revisitada de uma forma bem mais… amarela. Os Simpsons, conhecida por suas paródias e referências à cultura clássica, também abordou a história de Odisseu (ou Ulisses) em um de seus episódios, especificamente em "A Odisseia de Homer" (The Homer's Odyssey), o terceiro episódio da primeira temporada da série animada. O título era uma piada envolvendo o nome do autor da obra.

Para saber mais sobre essa interessante comparação e a nova adaptação de Nolan, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

