A Odisseia, de Christopher Nolan, teria Robert Downey Jr. como Poseidon, diz rumor

Robert Downey Jr em filme de Christopher Nolan

Depois de trabalhar com Christopher Nolan no aclamado Oppenheimer (2023), aparentemente, Robert Downey Jr. desempenharia o papel de Poseidon em A Odisseia, próxima adaptação do diretor.

Para mais detalhes sobre essa intrigante possibilidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

