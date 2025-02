A Odisseia | Sem CGI? Surgem detalhes da cena do Ciclope no filme de Chris Nolan Produção supostamente terá vários elementos fantásticos, mas sem abrir mão dos efeitos práticos O post A Odisseia | Sem CGI? Surgem... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 17h27 ) twitter

As cenas com o Ciclope Polifemo na adaptação de A Odisseia dirigida por Christopher Nolan serão filmadas na Caverna de Nestor, na Grécia, de acordo com um recente relatório (via Discussing Film).

