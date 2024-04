A transformação de Aaron Taylor-Johnson para o remake de Nosferatu

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

Aaron Taylor-Johnson revelou recentemente que teve que passar por uma grande transformação física para interpretar seu papel no remake de Nosferatu. A mudança incluiu uma significativa perda de peso, mostrando o comprometimento do ator com o papel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Nosferatu | Aaron Taylor-Johnson diz que perdeu muito peso para o remake

• Godzilla e Kong | Diretor compartilha vídeo da “Sala de Guerra” onde o filme foi produzido

• Aaron Taylor-Johnson despista sobre suposta escalação como James Bond

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.