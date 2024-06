Adam Driver estrela em Megalopolis

O Vício |Do R7

Adam Driver em Megalopolis

Megalopolis, o aguardado filme de Francis Ford Coppola, finalmente ganhou uma data de lançamento e distribuidora nos Estados Unidos. Com Adam Driver no papel principal, a produção promete ser um marco no cinema contemporâneo.

