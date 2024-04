Adam Driver estrela em Megalopolis, de Francis Ford Coppola

Alto contraste

Adam Driver Adam Driver (O Vício - Cinema)

Megalopolis, dirigido por Francis Ford Coppola, é um dos filmes mais aguardados do ano. Com Adam Driver no papel principal, a sinopse revelada promete uma trama envolvente e cheia de reviravoltas. O longa promete conquistar tanto fãs do diretor quanto do talentoso elenco envolvido. Com uma estimativa de leitura de 3 minutos, prepare-se para mergulhar nessa história única e surpreendente.

