Aftersun: descubra o novo lançamento de Paul Mescal na Netflix

Gladiador-2-Paul-Mescal Gladiador-2-Paul-Mescal (O Vício - Cinema)

Aftersun, a mais recente obra de Paul Mescal, acaba de chegar ao catálogo da Netflix com uma novidade empolgante: uma dublagem inédita. Para os fãs do ator e para aqueles que buscam por uma história envolvente, esse lançamento promete conquistar corações. Com uma trama emocionante e atuações cativantes, Aftersun promete ser a próxima sensação da plataforma de streaming. Prepare a pipoca e embarque nessa jornada cinematográfica repleta de emoções e surpresas.

