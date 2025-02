Akira Toriyama não estava empolgado em criar novos projetos para Dragon Ball, dizem editores Apesar de Dragon Ball ter sido a obra mais famosa de Akira Toriyama, o criador já não estava tão empolgado em revisitar seu trabalho... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar de Dragon Ball ter sido a obra mais famosa de Akira Toriyama, o criador já não estava tão empolgado em revisitar seu trabalho. Em conversa com a KosoKoso, os editores que trabalharam com o criador da franquia, revelam que ele não ficou muito entusiasmado com as propostas que surgiram:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre o processo criativo de Toriyama!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Mufasa: O Rei Leão ultrapassa US$ 700 milhões em bilheteria global

James Gunn revela que seu projeto favorito do DCU ainda não foi anunciado

Reacher | Série derivada focada em Neagley anuncia novas adições ao elenco