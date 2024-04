Alden Ehrenreich se junta ao elenco do novo filme do diretor de Noites Brutais Alden Ehrenreich se junta ao elenco do novo filme do diretor de Noites Brutais. O ator, conhecido por interpretar Han Solo em "Solo...

Alden Ehrenreich se junta ao elenco do novo filme do diretor de Noites Brutais. O ator, conhecido por interpretar Han Solo em "Solo: Uma História Star Wars", foi confirmado para fazer parte do elenco do filme "Weapons". Essa adição promete trazer ainda mais destaque para a produção, que já conta com grandes talentos envolvidos.

