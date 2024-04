Aldis Hodge, de Adão Negro, responde se reprisará Gavião Negro no DCU

Aldis Hodge trajado como Gavião Negro Aldis Hodge trajado como Gavião Negro (O Vício - Cinema)

Aldis Hodge, conhecido por seu papel em "Adão Negro", respondeu recentemente se irá reprisar o papel de Gavião Negro no Universo Cinematográfico da DC. Saiba mais sobre o futuro do personagem no site Filmes - O Vício.

