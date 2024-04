Alto contraste

Aldis Hodge no Adão Negro Aldis Hodge no Adão Negro (O Vício - Cinema)

Aldis Hodge, que interpretou o Gavião Negro no filme "Adão Negro", não está otimista sobre um possível retorno do personagem no universo cinematográfico da DC. Em uma entrevista recente, o ator expressou suas dúvidas sobre a continuidade do papel. Será que veremos o Gavião Negro novamente nas telonas? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e descubra!

