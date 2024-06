O Vício |Do R7

Alegria e Ansiedade em Divertida Mente 2 Divertida Mente 2 recebeu uma nota excelente no CinemaScore, conquistando o público com sua trama envolvente e personagens cativantes...

Alegria e Ansiedade em Divertida Mente 2

Divertida Mente 2 recebeu uma nota excelente no CinemaScore, conquistando o público com sua trama envolvente e personagens cativantes. O filme continua a explorar as emoções de Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho e Medo, levando os espectadores a uma jornada emocionante e divertida.

