Alegria e Ansiedade em Divertida Mente 2

A Disney revelou a lista de atrações que serão apresentadas no Annecy 2024, trazendo novidades incríveis para os fãs. Entre elas, destaca-se a sequência de "Divertida Mente", que promete emocionar e entreter o público com as aventuras de Alegria e Ansiedade.

