Além de Ainda Estou Aqui: 6 grandes filmes com Fernanda Torres

Estreando hoje (7) nos cinemas brasileiros, Ainda Estou Aqui (2024) está voltando os holofotes do audiovisual para Fernanda Torres mais uma vez. A brasileira, que venceu a Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Cannes em 1986, é agora cotada a uma indicação ao Oscar pelo novo filme de Walter Salles (Central do Brasil), que está impressionando a crítica internacional.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a carreira de Fernanda Torres! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

