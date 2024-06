Alerta de Risco: Jessica Alba chega com tudo na Netflix Alerta de Risco, com Jessica Alba, já está disponível na Netflix. O filme promete muita ação e suspense, trazendo a renomada atriz...

Alto contraste

A+

A-

Jessica Alba na Netflix

Alerta de Risco, com Jessica Alba, já está disponível na Netflix. O filme promete muita ação e suspense, trazendo a renomada atriz em um papel de destaque. Além disso, a produção conta com uma trama envolvente que promete prender a atenção do público do início ao fim. Prepare a pipoca e aproveite essa novidade que chegou ao catálogo da plataforma de streaming.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Alerta de Risco, com Jessica Alba, já está disponível na Netflix

• Homem-Aranha | Sony está à procura de ator para Miles Morales em live-action, diz rumor

• Novo filme de Star Wars fará “justiça” à história de Rey, diz diretora



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.