Alien: Romulus | Novo trailer final revelado Alien: Romulus está chegando com força total! O novo trailer final do filme foi revelado, prometendo muita ação e suspense para... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 13h31 (Atualizado em 18/07/2024 - 13h31 ) ‌



Alien: Romulus está chegando com força total! O novo trailer final do filme foi revelado, prometendo muita ação e suspense para os fãs da franquia. Com imagens impactantes e uma trama envolvente, o longa promete levar os espectadores a uma jornada emocionante pelo espaço sideral. Prepare-se para se surpreender com Alien: Romulus!

