Alison Brie se transforma em Maligna no novo filme de Mestres do Universo Uma das principais vilãs da franquia O post Mestres do Universo | Alison Brie será Maligna no filme apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 04/09/2024 - 18h42 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h42 )



De acordo com relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, a Amazon MGM Studios definiu Alison Brie (GLOW, Community) como Maligna no longa-metragem em live-action de Mestres do Universo.

