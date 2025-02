Ameaça no Ar, de Mel Gibson, supera expectativas em bilheteria nos EUA Filme também já está em cartaz no Brasil O post Ameaça no Ar, de Mel Gibson, supera expectativas em bilheteria nos EUA apareceu primeiro... O Vício|Do R7 26/01/2025 - 18h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar de uma fraca pré-estreia nos Estados Unidos, o suspense de ação Ameaça no Ar, dirigido por Mel Gibson e estrelado por Mark Wahlberg, surpreendeu ao liderar as bilheteiras norte-americanas em seu fim de semana de estreia. O filme arrecadou US$ 12 milhões em 3.161 cinemas, superando as expectativas.

Para saber mais sobre o desempenho do filme e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Die, My Love, com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, pode estrear em Cannes

SONIC 4 contará com elementos de viagem no tempo, diz rumor

E.T.: O Extraterrestre | Steven Spielberg relembra esforço para impedir sequência