Ameaça no Ar, de Mel Gibson, tem fraca pré-estreia nos EUA Filme teve tímida campanha de marketing

De acordo com o Deadline, Ameaça no Ar, dirigido por Mel Gibson, arrecadou apenas US$ 950 mil em sua pré-estreia nos Estados Unidos.

