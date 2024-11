Amy Adams elogia nova Lois Lane em entrevista Atriz trata com naturalidade a existência de um reboot da franquia O post Superman | Amy Adams elogia Rachel Brosnahan como nova Lois... O Vício|Do R7 22/10/2024 - 13h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista com a Variety, Amy Adams, a Lois Lane do antigo DCEU, elogiou a escolha de Rachel Brosnahan para assumir o papel no novo DCU, fazendo par com o Superman de David Corenswet.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Amy Adams elogia Rachel Brosnahan como nova Lois Lane

• Love Hurts | Filme de ação com Ke Huy Quan ganha trailer oficial e pôster

• Superman | Scott Snyder volta a elogiar trabalho de James Gunn



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.