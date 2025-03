Ana de Armas pode se juntar a Tom Cruise em novo filme Projeto é descrito como um suspense sobrenatural O post Ana de Armas pode se juntar a Tom Cruise em novo filme apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 24/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h28 ) twitter

De acordo com o insider Daniel Richtman, a atriz Ana de Armas (Entre Facas e Segredos) está em negociações para estrelar o filme Deeper, com Tom Cruise (Missão: Impossível) como protagonista e direção de Doug Liman (No Limite do Amanhã).

