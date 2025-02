Animais | Ben Affleck irá estrelar e dirigir suspense da Netflix Gillian Anderson também está confirmada no elenco O post Animais | Ben Affleck irá estrelar e dirigir suspense da Netflix apareceu... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 19h47 (Atualizado em 05/02/2025 - 19h47 ) twitter

Ben Affleck na Netflix

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, Ben Affleck (Argo, Atração Perigosa) está avançando no desenvolvimento do suspense Animais para a Netflix, onde não apenas irá dirigir, como também estrelar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todos os detalhes!

