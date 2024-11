Anne Hathaway e Zendaya se juntam ao novo filme de Chris Nolan Anne Hathaway e Zendaya se juntam ao novo filme de Chris Nolan |Do R7 08/11/2024 - 17h51 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anne Hathaway e Zendaya

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, Anne Hathaway (Uma Ideia de Você) e Zendaya (Rivais) se juntaram ao elenco do aguardado próximo filme de Christopher Nolan, sem título definido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Tron: Ares tem logo novo revelado na D23 Brasil

Atores de Capitão América 4 e Demolidor chegam ao Brasil para a D23

A Era do Gelo 6 é confirmado; veja teaser