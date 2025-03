Anônimo 2 | Veja o primeiro pôster oficial do filme estrelado por Bob Odenkirk Sequência terá materiais inéditos divulgados na CinemaCon O post Anônimo 2 | Veja o primeiro pôster oficial do filme estrelado por... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h07 ) twitter

Anônimo 2 | Veja o primeiro pôster oficial do filme estrelado por Bob Odenkirk

Anônimo 2 (2025), com Bob Odenkirk, deve ter materiais inéditos divulgados na CinemaCon deste ano, que começa segunda-feira (31). Um indicativo disso é que o primeiro pôster oficial do filme está estampando as portas de elevadores do Caesars Palace, onde o evento é realizado em Las Vegas. Veja:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre Anônimo 2!

