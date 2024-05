Ansiedade e Alegria se encontram em Divertida Mente 2 Ansiedade e alegria se misturam no aguardado filme "Divertida Mente 2", que promete conquistar o público com sua trama envolvente...

Alto contraste

A+

A-

Alegria e Ansiedade em Divertida Mente 2

Ansiedade e alegria se misturam no aguardado filme "Divertida Mente 2", que promete conquistar o público com sua trama envolvente e personagens cativantes. A continuação da animação de sucesso promete ser um grande destaque nas bilheterias dos EUA, com expectativas de se tornar a maior estreia do ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Vingadores 5 | Novo ator de Kang deve ser anunciado nos próximos meses

• Divertida Mente 2 pode ter maior estreia do ano nas bilheterias dos EUA

• Homem-Aranha 4 | Adam Wingard também é cotado para a direção, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.