Anthony Mackie reflete sobre importância de assumir o manto do Capitão América Novo filme do herói estreia em 13 de fevereiro O post Anthony Mackie reflete sobre importância de assumir o manto do Capitão América... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 06/02/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anthony Mackie com primeiro visual de Capitão América

Em entrevista ao The AUC Central, Anthony Mackie refletiu sobre a importância de assumir o manto do Capitão América no Universo Cinematográfico Marvel.

Para saber mais sobre essa reflexão e o futuro do Capitão América, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Will Forte ficou furioso com cancelamento de Coiote vs Acme

Anthony Mackie visita Nova York em turnê promocional de Capitão América 4

Jeff Daniels revela que guardou 200 críticas negativas de Debi e Lóide