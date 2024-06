Anthony Mackie surpreende fãs ao vestir uniforme do Capitão América

O Vício |Do R7

Anthony Mackie com uniforme do Capitão América

Imagens recentes divulgadas mostram Anthony Mackie vestindo o icônico uniforme do Capitão América, surpreendendo os fãs e aumentando a expectativa para o próximo filme da franquia. O ator, que interpretou o Falcão no Universo Cinematográfico Marvel, agora assume o manto do Capitão América, trazendo uma nova abordagem para o personagem.

