Anya Taylor Joy brilha como Furiosa em novo sucesso de bilheteria

Anya Taylor Joy desempenhando o papel de Furiosa

Anya Taylor Joy está arrasando nas telonas com sua interpretação de Furiosa, e o sucesso não poderia ser diferente. O filme já ultrapassou a marca dos US$ 100 milhões em bilheteria global, conquistando o público ao redor do mundo.

